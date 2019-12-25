國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜昨上台製美式脫口秀網路節目，和主持人大談「愛情摩天輪、是否對不起高雄人、兩岸議題」等年輕人關心的話題。在網路上頗具正面成效。但韓黑們卻不太買帳，開嗆說，「如果去這檔政論節目講的好，再考慮投他」。

節目昨(24日)晚間平安夜，首播期間，最高吸引5萬人同時在線觀看。節目播出12小時更吸引逾百萬人次觀看。此外也衝上Google熱門搜尋多達1萬筆、Youtube台灣地區熱門影片第1名。

網友chirex在批踢踢政黑版發表觀看後的一點觀察，並分析韓國瑜去年會當選，而且製造一股韓流旋風，不是沒道理的。不畏台下超過90%以上的人都是討厭他的觀眾，而且還是上去一個專門靠黑他吃飯的節目，光是這點就勇氣十足。

網友直言，「如果小英要贏過他的話，大概只有直接去上彭P的政經關不了」，直接跟彭P辯論，才可能壓得過吧？再來就是那張嘴，真的厲害啊。一上來就猛誇博恩，帥、年輕、有型，而且不怕尬撩，是猛撩，就算博恩再討厭「韓導」，被這樣捧上天也不好發作。

原Po還強調，加上韓EQ超高的，情商好，直接叫博恩稱呼他「韓導」就好，「表示他的戰情室，其實都一直有在觀察網路的風向，也知道對他的評批。」博恩怎麼直接酸他，說在他椅子下放酸民留言，好讓他用屁眼看，他(韓)是四兩撥千斤帶過。而且不怯場，就算檯下的人對他的講話，完全無反應，還是一直敢尬聊。真的是很有膽色的一個人。

原po坦言，韓對於所有問題都算有問必答，「雖然很喜歡長篇大論，繞一圈，但至少都有講」，問愛情摩天輪？繼續作。問迪士尼來不來？有困難，條件滿足不了，所以改B方案。問他跟不跟高雄市民道歉？也算是有道歉，只是道歉理由跟大家想要的不一樣。問他哪個國家對台灣安全威脅最大？共產黨、人民解放軍、中華人民共和國。幾個關鍵字也都有出來。跟博恩用英文尬聊，原PO倒認為，不覺得兩人有在背稿。但至少表示他能跟博恩這留英、法的雙學位碩士用英文溝通是沒問題。

至於觀眾對他的訪談買不買帳，那是另外一回事。不過真的讓人感受到他是有群眾魅力，有感召力。難怪會有一群鋼鐵韓粉擁促。

但有部份不喜韓的網友卻開嗆「一個節目就嗨成這樣」、「去關鍵時刻，再考慮投你」、「博恩怎麼突然討論度這麼高？」、「說的很到位,這可能是他只輸5%的原因」、「韓要挑戰黑韓勢力，應該去上關鍵時刻」、「選上三個月就烙跑 ，再會講也沒用了」。

但也有網友替韓國瑜緩頰，「只能投韓總了」、「12小時破百萬，有這實力的Youtuber不超過一隻手吧」、「有風度+自我解嘲是此類人外在的特質」。

(中時電子報)