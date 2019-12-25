今天（25日）是一年一度的聖誕節，許多藝人都曬出應景過節照，而南韓女團TWICE的台灣成員周子瑜，也在官方IG以韓文和中文寫下：「今年我也有聖誕老公公給我送禮 謝謝☺️」。

子瑜開心曬出聖誕禮物，只見她手拿小豬圖案的指甲剪，並對著鏡頭放送美顏，子瑜嘟起櫻桃小嘴，高顏值絕美，也讓她與聖誕節禮物自拍照畫面萌翻，網友也狂讚：「你好可愛」、「好漂亮」、「聖誕快樂」。

(中時電子報)