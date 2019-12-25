新黨不分區立委提名人邱毅爆料，民進黨用假裝成時代力量的網軍，要殲滅台北市長柯文哲及柯網軍，甚至計畫收買北農董事長特助董德堉。柯文哲25日表示，鬼扯謠言、假新聞一大堆，他回去找董德堉問問看，但也坦言「我是日俄戰爭的中國，被說有國民黨特務、民進軍網軍，甚至CIA（美國中情局）、大陸什麼一大堆。」

柯文哲先是反問媒體「邱毅講的話你那麼在意喔？」接著說，他沒時間長篇大論，現在面臨極端政治與假新聞，真正的假新聞是7分真、3分假，才假得下去，9分假1分真很容易被拆穿，會經過剪裁，再誘導你去達到設定的目標，選舉還剩18天，再忍耐一下這些鬼扯謠言。

針對董德堉，柯文哲說「所以是民進黨派他來被市府臥底還是怎樣？」強調回去找董問問看，問董「你是民進黨來北市臥底的嗎？還是民進黨在做反間計畫？唔知。」

邱毅還爆，民進黨開公關公司做網路輿情，說柯的網軍有三股勢力，前北市觀傳局長簡余晏也是其中一股，而「卡神」楊蕙如藉著簡余晏來北市府取得資源，獲得觀傳局3個標案。

柯文哲表示，楊蕙如他沒意見，「犧牲一個楊蕙如，還有千千萬萬個楊蕙如」，放心都還有很多，至於楊是簡的網軍，什麼民進黨派來北市臥底的網軍部隊，簡做什麼他不知道，簡很少到市府11樓，都自幹自的，他很少管她，她不想幹就跑掉，「我是日俄戰爭的中國，什麼國民黨特務、民進黨網軍，甚至CIA、大陸什麼一大堆」，還是這樣，公開透明該怎做就怎做，今天他就職五周年在脫口秀太厲害了。

(中時 )