37歲的阮姓女子本月19日被發現陳屍台南市新營區租屋處死亡多日，阮女36歲的陳姓丈夫也被認為與前一天在嘉義縣八掌溪出海口發現的浮屍特徵相符，但因屍體腫脹身分難辨。台南地檢署24日會同法醫剖驗阮女遺體後，初步研判應是以掐脖致死；至於男浮屍嘉檢也已採取指紋、DNA檢體，將送請刑事局比對鑑驗身分，兩地檢方還將深入追查兩案是否有關聯。

南檢表示，阮女右舌骨斷裂，右邊脖子有1點明顯肌肉出血，左邊脖子有4處較不明顯肌肉出血情形，經法醫初步研判應是以掐脖造成窒息死亡，至於是否服用藥物尚待鑑驗中。至於陳某相驗部分，則由嘉義檢方負責，初判為生前落水，2夫妻死亡時間均已超過3天。

台南市新營警分局19日19時左右接獲報案，指已多日無法聯繫不上阮姓新住民及其丈夫陳姓男子，警方到場徵得家屬同意找來鎖匠開門進入後，在臥室發現阮女已倒臥床旁地上，屍體發黑，即指派鑑識中心進行採證，並於隔天下午1時許，向台南地檢署報驗。

由於陳某音訊全無，新營警分局針對陳使用的手機急難救助定位後，發現手機使用基地台位於嘉義縣布袋好美里虎尾寮八掌溪出海口附近，馬上派員前往附近搜巡，直到20日凌晨零時40分左右，果然在八掌溪南岸近出海口防風林空地，發現陳駕駛的自小客車，副駕駛座上留有陳的手機，經聯絡拖吊車載回該分局採證。

另外，嘉義縣布袋警分局也通報，指八掌溪出海口附近北向沙灘，18日下午5時發現一具男性浮屍，特徵疑與陳某相符，但因家屬無法明確指認，除20日解驗外，也採擷浮屍指紋、DNA檢體、陳某母親及其胞姊的DNA檢體，待送請刑事警察局進行比對鑑驗。

(中時 )