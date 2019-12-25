農曆新年即將到來，許多人都會購買伴手禮、年菜，與親友共享美食。為確保年節食品的安全，食藥署本月啟動春節複合式稽查專案，今年特別新增網路夯品製造端的稽查，若違反食品良好衛生規範（GHP），將限期改善，複查不通過將開罰6萬到2億元。若防腐劑超標，則直接開罰3至300萬元，預計下月中旬公布結果。

食藥署今召開春節食安守護記者會，說明本月展開的春節複合式稽查專案。食藥署中區管理中心主任陳姿伶表示，隨著網路購物的興起，今年的春節專案特別新增網路夯品製造業者的稽查，先搜尋出今年的熱門產品，再派員實際走訪製造場地，稽查原料、添加物、製程GHP等，並針對原料及成品進行抽檢，至少稽查70處。

另一方面，今年的春節專案亦持續針對超市、年貨大街、賣場的年節應景食品、蔬果、畜禽水產品等進行稽查，檢驗項目包括農藥、動物用藥殘留、 防腐劑及著色劑等，預計稽查至少270處、抽檢量至少1300件。至於年菜餐廳，稽查項目則包括GHP、專任技術人員持證比例、定型化契約、成品抽檢等，至少將稽查90處。

陳姿伶表示，以往春節專案的不合格率約有2％，常見的不合格項目為蔬果農藥殘留超標、醃漬產品防腐劑及漂白劑超標、業者儲存逾期產品、衛生狀況不佳（如：食材沒離地、交叉污染等）。她提醒民眾，採買食材時應留意外觀及氣味是否異常、乾貨是否密封、包裝食品的標示內容等，並在購買後妥善保存，以免食品變質、腐壞。

109年度春節複合式稽查專案已在本月展開，若經發現業者違反食品良好衛生規範（GHP），將限期改善並進行複查，若複查仍未通過，可開罰6萬至2億元。若有儲存逾期產品、農藥殘留超標的情事，則開罰6萬至2億元。若產品防腐劑超標，則處以3至300萬元的罰鍰。食藥署署長吳秀梅表示，該稽查專案結果預計將在1月中旬公布。

(中時 )