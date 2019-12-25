日本海事協會（ClassNK）日前認證NYK集團子公司 - NYK液化天然氣船舶管理株式會社（NYK LNG Shipmanagement Ltd.）與其管理的LNG載運船「PACIFIC MIMOSA」使用的網路資安管理系統（Cyber Security Management System，簡稱CSMS），成為該協會首次核發的CSMS認證。

該協會已於2019年3月發表其「船舶網路資安管理系統」（Cyber Security Management System for Ships），協助船公司能確保、執行、維持和持續改善其船舶網路資安管理系統，以達成安全航駛之最終目標。此系統包含的管理措施不僅能防止航行階段的資安風險，更能從船舶設計、建造階段開始，即建立資安管理系統。

該協會表示，CSMS審查認證的過程中，能確認公司和船舶之間建立的CSMS相關資訊，並依據該協會制定的標準來評估網路安全、網路風險及其他事項。而此次NYK LNG船舶管理株式會社及LNG船「PACIFIC MIMOSA」的CSMS系統經審查後，皆確認符合要求，因此獲頒認證。

該協會將繼續提供網路資安服務，解決日益增加的客戶需求，提升船舶航行安全。

(工商 )