國民黨新北市黨部主委李乾龍透過好友聯絡，確定前立法院長王金平將在26日到市黨部為12名藍營立委候選人站台助講，李乾龍表示，王院長當初接到電話時非常「阿莎力」一口答應，希望在最後兩周時間，全力展現藍營團結氣勢，衝高選情。

李乾龍說，目前新北選情膠著，希望王院長能夠來為候選人加持，明天下午他會先到黨部與黨部人士會談如何打選戰，接下來會公開支持新北市每位候選人，為藍營衝刺。

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(中時 )