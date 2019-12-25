王金平歸隊！26日到新北助選藍立委 12:162019/12/25 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立法院長王金平 (翻攝王金平臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨新北市黨部主委李乾龍透過好友聯絡，確定前立法院長王金平將在26日到市黨部為12名藍營立委候選人站台助講，李乾龍表示，王院長當初接到電話時非常「阿莎力」一口答應，希望在最後兩周時間，全力展現藍營團結氣勢，衝高選情。 李乾龍說，目前新北選情膠著，希望王院長能夠來為候選人加持，明天下午他會先到黨部與黨部人士會談如何打選戰，接下來會公開支持新北市每位候選人，為藍營衝刺。 ＃2020大選、＃王金平、＃立委、＃李乾龍、＃團結 (中時 ) #藍營 #李乾龍 #立委 #選情 #院長 也許您會感興趣 推薦閱讀 現身台南大天后宮 李佳芬回應韓選情笑了 19:362019/12/21 政治 新北 林金結市場拜票 籲藍營團結 00:572019/12/22 地方新聞 板橋選情五五波 侯友宜替柯志恩輔選 12:252019/12/22 政治 小英連跑雲林6廟坦言海線選情艱困 18:462019/12/22 政治 蘇治芬陳情 請檢警徹底清查賄選情資 13:332019/12/23 政治 黃偉哲評南市選情 第一選區立委藍綠拉鋸 18:562019/12/23 政治 台南第三選區 陳亭妃衝高票 童小芸勤掃街 04:102019/12/25 政治要聞 衝刺藍營選情 侯友宜請假助選 04:102019/12/25 地方新聞 李四川談韓國瑜選情 3點觀察沒悲觀的理由 02:432019/12/25 政治 藍營爆綠網軍拿錢打自家人 呂、賴、柯受害 10:362019/12/25 政治 政治熱門新聞 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 韓上《博恩》觀看將破200萬？網：太小看他了 - 政治 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 - 政治 韓首度上博恩 網看完數據驚呼：好可怕！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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