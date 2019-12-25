春節疏運期間，台鐵將加開271班次列車（圖／台鐵提供。）

台鐵配合春節疏運，自1月21日起至30日止共10天，加開271班次列車。（圖／台鐵提供）

為明年春節連續假期疏運，台鐵局今日宣布，自1月21日起至30日止共10天，加開271班次列車，自1月2日起開放訂票。

台鐵局表示，這10天期間內，全線加開各級列車總計271列次及加掛車廂977輛次；其中東部幹線（含南迴線）加開自強號114列、莒光號45列、復興號36列，共計195列次；西部幹線加開自強號31列、莒光號17列、復興號及區間車28列，共計76列次。詳細列車班次及時刻，自即日起可於台鐵局官網及訂票APP「台鐵e訂通2019」查詢。

另外，為紓解國道5號壅塞、強化東線運能，台鐵局表示，自2020年1月23日至29日止，共7天，加開樹林經宜蘭到花蓮復興號，疏運台北經宜蘭到花蓮間返鄉、出遊旅客，並提供台北到宜蘭100元、台北到花蓮200元優惠票價；為分流春節尖峰時段旅客，於明年春節前1月22日及春節後1月28日離峰時段，推出七折紅眼列車。

台鐵局已與鐵路警察局成立「淨網專案」，嚇阻訂票黃牛，若發現訂票系統資料異常，將主動移請鐵路警察局追查，並依鐵路法65條規定裁罰，以維持訂票系統公平性及維護旅客權益。

春節加班車開放訂票時間如下：

一、2020年1月2日0時起，開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）、1月3日0時起，開放西部幹線對號列車訂票。

二、2020年1月4日0時起，開放8班春節東部幹線實名制列車訂票，身分證字號U或V開頭、2019年12月1日前設籍花蓮縣或台東縣的現住人口及配偶、直系血親一親等的民眾預訂乘車票。

三、2020年1月2日0時起至1月4日24時，開放7班常態實名制列車訂票，優先提供符合實名制資格旅客得以實名制方式預訂2020年1月16日至30日的乘車票，未訂完的座位自1月5日0時起開放一般旅客訂票。

(中時 )