柯文哲施政表現六都墊底 學姊：給他一段時間 12:172019/12/25 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲施政表現六都墊底，學姊黃瀞瑩（左）：要開始推動更多建設。（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對「六都市長就任一週年施政表現調查」，台北市長柯文哲的施政表現滿意度、未來施政信心兩項評比為六都最後一名。 台灣民眾黨「學姊」黃瀞瑩25日上午9時許，為第三選候選人李旻蔚掃街站台受訪表示，市長已上任四年，現在為第五年，推動市政堅持一定的標準流程，上任以來做了很多大破大立的改革，接下來要開始推動更多建設，呼籲大家給柯文哲一點時間，將會看到成果。 (中時 ) #施政 #台北市長 #柯文哲 #上任 #建設 #滿意度 #學姐 #黃瀞瑩 #李旻蔚 #2020大選 #選舉 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 徐永明痛批民進黨：踐踏小黨 15:262019/12/21 政治 國民黨轟蔡賴菊謝：「賣台」是事實！ 12:182019/12/23 政治 要司改，先下架柯建銘 04:102019/12/24 時論廣場 魔鬼藏在細節！學者分析不分區名單 嗆民進黨不騙會死？ 11:552019/12/24 政治 網軍獲公部門資源 每半個月向民進黨中央匯報一次 12:232019/12/24 政治 傳民眾黨下周力挺藍營陳明義 民眾黨嚴正駁斥否認 12:462019/12/24 政治 5成5市民滿意柯P執政 交通、環保滿意度攀升5年新高 14:492019/12/24 政治 台灣民眾黨「大眾走」到台南 學姐站街頭吸睛 17:182019/12/24 政治 拒上三立政論節目 羅智強：國民黨硬起來 19:122019/12/24 政治 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 11:362019/12/25 政治 政治熱門新聞 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 - 政治 韓首度上博恩 網看完數據驚呼：好可怕！ - 政治 韓上《博恩》觀看將破200萬？網：太小看他了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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