針對「六都市長就任一週年施政表現調查」，台北市長柯文哲的施政表現滿意度、未來施政信心兩項評比為六都最後一名。

台灣民眾黨「學姊」黃瀞瑩25日上午9時許，為第三選候選人李旻蔚掃街站台受訪表示，市長已上任四年，現在為第五年，推動市政堅持一定的標準流程，上任以來做了很多大破大立的改革，接下來要開始推動更多建設，呼籲大家給柯文哲一點時間，將會看到成果。

(中時 )