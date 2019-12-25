美國參、眾兩院日前通過了2020年度《國防授權法案》，民進黨當局對此表示感謝，大陸國台辦發言人朱鳳蓮痛斥，民進黨當局向美國反華勢力諂媚貼靠，令人不齒。此外，美國參議院希望AIT美國在台協會辦事處處長需經過參議院任命，朱鳳蓮表示，中方敦促美國國會恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。

美國2020年度《國防授權法案》中規定，支持對台軍售，擴大與台灣高級別軍官和軍事交流等，並要求美國情報部門在台灣地區選後提交大陸「干預或破壞」台灣選舉行動相關報告。民進黨當局對此表示感謝。

朱鳳蓮表示，大陸全國人大外事委員會、外交部已就此表明了嚴正立場。台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。該法案涉台內容嚴重違反了一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，更是公開介入台灣地區選舉，大陸堅決反對。

朱鳳蓮痛斥，民進黨當局枉顧台海和平和台灣同胞的福祉，「為選舉私利，極盡誣蔑攻擊大陸之能事，向美國反華勢力諂媚貼靠，令人不齒。」

此外，美國眾議院日前提出一項提案，希望美在台協會辦事處處長需經過參議院任命，等同於無任所大使。朱鳳蓮回應，大家都很清楚，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國只能和台灣地區保持民間、非官方的關係，美方對此是十分清楚的。

朱鳳蓮表示，中方敦促美國國會恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。至於民進黨當局，他們慣於獻媚貼靠，不值一評。

(中時 )