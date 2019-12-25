今年以來，CPU的兩大陣營Intel和AMD，就股價表現AMD優於Intel；展望2020年，法人認為AMD還將持續瓜分Intel的市占，台灣的AMD概念股包括:台積電(2330)、日月光投控(3711)、祥碩(5269)、南電(8046)以及英業達(2356)和廣達(2382)等。

法人指出，Intel和AMD在先進製程的戰役將延續到2020年。在Intel方面，除了10奈米的伺服器CPU(Ice Lake)延遲至2021年的第一季外，NB使用的10奈米CPU(Tiger Lake)雖預計自2020年3Q上市，但NB ODMs業者對於這樣的進程仍相當懷疑。

反觀AMD，進入2020年將陸續揭露一系列的新項目，包括:2020年第一季推出為電競而生的7奈米系列的Zen 2 NB CPU(Renoir)；明年第三季推出7奈米系列伺服器CPU(Milan)及Zen 3。可想而見的，明年AMD將持續威脅Intel。

AMD的7奈米CPU獲許多分析師青睞，認為不只效能更好，技術層次也提升，有助台灣相關供應鏈，尤其是布局伺服器領域多年的廠商營運表現。廣達與英業達皆積極深耕伺服器領域，廣達伺服器客戶包括亞馬遜及Google等，英業達也同樣著墨美廠，除墨西哥既有伺服器產能，桃園龜山廠也是伺服器生產基地。

英業達考量美中貿易戰嚴重衝擊銷美筆記型電腦、伺服器等相關產品，董事會日前決議斥資逾48億元擴建既有龜山與大溪廠房，將上海伺服器與重慶筆電受到美中貿易戰影響的部分產能移回台灣。同時持續投入高額研發經費，布局物聯網、大數據及雲端等三大面向，致力擴大產品線陣容，該投資將可新增高達1526個本國就業機會。

(時報資訊)