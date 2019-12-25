車用扣件廠恒耀(8349)今年受全球車市狀況不佳影響，累計至11月營收年減逾9%，但隨著中美貿易戰較為緩和，今年下半年營收已呈現逐季升溫，預計明年車市進一步復甦，有利公司回復成長之軌道。

恒耀11月營收8.45億元，持續站穩8億元之水準，月減1.09%，年減7.05%。2019年1-11月營收91.25億元，較2018年同期減少9.13%。

隨著中美貿易戰逐步趨緩，今年下半年全球車市已有回穩跡象，恒耀下半年營收亦逐步升溫，預估第四季營收仍可較第三季成長，毛利率也可望隨產能增加而提升。

展望明年，預期隨著全球車市復甦，客戶訂單動能轉強，恒耀明年目標營收年增5%-10%，回到2018年高峰水準，毛利率目標重回2成以上。明年第一季因有農曆春節，工作天數較少，明年第二季後，營收可望有較明顯上升。

恒耀今年業績下滑，2019年前三季營收年減約9.6%為74.24億元，毛利率下降4.79個百分點至17.97%；淨利歸屬母公司業主1.57億元，年減67.5%，EPS為1.35元，低於去年同期之4.2元。

(時報資訊)