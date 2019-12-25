資料儲存公司Pure Storage（NYSE： PSTG）近日公布了一系列全新的AI解決方案，為企業客戶提供所需的技術和功能，以執行日益複雜的AI人工智慧計畫，而這全新AI解決方案，適用於大規模的研究計畫，能夠協助製造、醫療等產業進行流程改善及研究發展。採用Pure Storage領先業界的檔案與物件系統為基礎的FlashBlade以及與NVIDIA合作開發的AI-Ready基礎架構（AIRI），客戶就能迅速開發及部署AI專案，跟上現今市場迅速變化的腳步。

Pure Storage FlashBlade策略與解決方案副總裁Amy Fowler表示：「過去幾十年採取既有商業營運模式的企業客戶，現在皆已開始全力打造企業的全新未來。而未來要具備真正的競爭力，就需要採取大規模的多階段AI計畫。而針對這些未來挑戰，Pure已發表了不少創新的解決方案。」

AI Data Hub是Pure Storage與業界先驅NVIDIA長期合作的共同成果，提供一套端對端的AI流程解決方案。AI Data Hub極具彈性，能替任何規模大小的企業客戶提供快速設計、開發、部署AI流程所需的基礎。

今日企業面臨的挑戰，大多屬於傳統資料分析基礎架構流程，不足以處理現有遽增的分析需求而AI Data Hub能協助改善傳統資料分析的流程，以更具效益的成本提供更高的效能和安全性，進而協助資料科學家提高生產力、更快回應市場變化、開發更有效的資料模型。

NVIDIA DGX系統副總裁暨總經理Charlie Boyle表示：「NVIDIA和Pure共同合作，透過NVIDIA DGX系統所打造的AIRI，結合Pure Storage的FlashBlade，讓企業能更快、更輕鬆、更省成本地部署與管理大型AI專案。AI Data Hub能透過NVIDIA CUDA-X AI軟體與DGX系統來加快人工智慧的訓練時間，提升開發人員的生產力，為我們共同開發的解決方案帶來更多價值，加快資料分析的流程。」

(時報資訊)