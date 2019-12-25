明日(26日)起，大陸2020年除夕火車票正式開售，搶票大戰進入白熱化。按照鐵路春運火車票互聯網和電話訂票提前30天發售的規定，2019年12月25日、26日兩天，全國鐵路將透過網路(手機用戶端)和電話訂票方式，開售農曆臘月二十九(2020年1月23日)和除夕(2020年1月24日)火車票。

中新網報導，返程票方面，2020年1月29日(正月初五)和1月30日(正月初六)將迎第一波節後返程高峰，網路搶票日期為2019年12月31日和2020年1月1日。

隨著春節出行高峰搶票日期來臨，搶票大戰也進入了白熱化階段。23日天上午，中國鐵路12306網站就疑似出現故障，隨後「12306崩了」的微博話題登上熱搜。有網友反映車次載入失敗、購買不了票或卡在候補訂單支付介面等問題。

針對該情況，12306客服表示，網站沒有問題，他們也沒有接到網站和APP故障的通知。 如果出現報錯情況，可能是使用者操作過於頻繁觸發了相關保護機制。使用者可以切換流量和Wi-Fi或者開啟飛行模式，然後再進行嘗試。

據國鐵集團此前介紹，今年12306售票系統已進行擴容，系統日穩定售票能力從1500萬張提高到2000萬張。根據前幾日的銷售資料看，系統售票能力完全滿足旅客購票需求。

(中時 )