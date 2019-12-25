黃福其、趙婉淳、張理國／台北報導

國民黨副秘書長蔡正元今早在臉書發文，直指蔡英文總統是「暗黑蔡英文」，表示她在2018年當民進黨主席時簽約「南風整合行銷公司」，用民進黨的錢對如今的副總統候選人賴清德進行網軍攻擊，非常非常奇怪。

蔡正元說，蔡英文在2018年以民進黨主席的身分，和一家暗黑網軍公司「南風公司」簽約，做了下列暗黑工作：1、發文攻擊柯文；2、檢舉封鎖柯文哲的網軍帳號；3、收買柯文哲的網軍頭目；4、發文攻擊呂秀蓮；5、發文攻擊賴清德。

他說，蔡英文購買網軍公司的「服務」，攻擊國民黨和吳敦義、韓國瑜，可以視為「正常」；攻擊柯文哲雖不能說「異常」，就有些「怪怪的」；但蔡英文用民進黨的錢攻擊呂秀蓮和賴清德，就非常非常的「奇怪」！

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(中時 )