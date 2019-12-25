5G及AI晶片的發展，帶動整個科技產業鏈出現投資潮，又以企業5G專網獨立運作、專業服務機器人雙位數成長，是兩大關鍵趨勢！

勤業眾信聯合會計師事務今（25）日發布《2020全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》，5G挾著大頻寬（eMBB）、低延遲（URLLC）與大連結（mMTC）等三大特性席捲全球，除了創造新的商用價值，產業也將改變遊戲規則。

其中，企業建置5G專網將成趨勢，以製造工業、物流中心與港口為主要三大應用場域。Deloitte全球（Deloitte Global）預測2020年底，全球將有逾100家大型企業開始測試專屬的5G部署，並大量投資相關人力及設備。

5G專網既不受公共網路壅塞影響，同時能提高安全性及隱私。5G結合物聯網應用將協助企業達到前所未有的生產力，亦將持續促使產業轉型。

隨著5G及AI晶片發展，許多機器人發展限制得以解決。勤業眾信報告指出，2020年企業使用機器人的銷售數量將增至100萬台，其中以專業服務機器人為大宗，並產生160億美元營收，相較2019年增加30％；專業服務機器人銷售量將於2020年超越工業用機器人，2021年在營收上超越工業用機器人。

成長趨勢方面，又以「日常家事型態的消費者服務和娛樂性機器人」為兩大主要成長類型；就產業面而言，工業製造的使用是為了自動化以提高作業效率，專業服務機器人多用於輔助物流業者改善效能。

(工商 )