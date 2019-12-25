台灣經濟研究院調查產業氣候測驗點之一的營建業，11月為101.55點，較上月下跌0.95點，再度終止10月短暫上揚的局面而轉為下跌格局。

台經院研究員劉佩真表示，營建業要分為營造業和不動產業來看，在營造業方面，受惠於年底工程結案作業時程逐步加快，社會住宅新建以及其他公辦建築改建等項目也持續進行，機電工程表現也較佳， 11月營造業景氣看法較正面。

不動產業方面，劉佩真分析，11月六都建物買賣移轉件數較10月下跌8.2％，主要是賣方價格趨硬，但買方追價意願低，使得雙方對於價格認知仍有段差距，導致11月交易量無法持續拉高，加上10月交屋潮墊高基期所致。

展望未來，台經院提醒，儘管2020年度整體公共建設預算規模衝高，不過子計畫盤點時間恐拉長，因此短期內公建項目招標作業較為延遲，故未來半年營造業看法趨向保守。

至於不動產市場，2020年上半年住宅市場的觀察重點將包括議價空間的變化、新增供給釋出情況、總統大選過後房市政策的走向；至於商用不動產在指標型地上權個案標售，如世貿三館、國泰營區地上權的帶動下，預計仍將維持熱度，看好壽險業資金將持續投入。

(工商 )