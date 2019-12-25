CSD中衛彩色口罩今年又有新創舉！2018年桃園跨年演唱會，姐姐謝金燕大唱「Turn 口罩」並發送中衛彩色口罩給現場粉絲，今年中衛二度與姐姐合作、共同聯名設計一款黑色蕾絲造型口罩。中衛表示，明年元旦將推出「＃大肆姐放 ＃TURN口罩」千人PO文快閃活動，最大獎免費口罩一年份！

中衛行銷經理周令怡表示，和姐姐共同設計口罩，來來回回溝通了快一年時間。為了呈現出蕾絲細緻的紋路，中衛特地將口罩的表層布改用質感較柔和細密的「水針不織布」，不僅摸起來滑順，顏色飽和度也比較高。在淺灰色的襯托下，蕾絲紋包覆臉部就像蒙上一層高貴的蕾絲面紗，看起來神秘又迷人。

姐姐戴上黑色性感蕾絲口罩，只露出迷濛雙眼還開心在臉書粉絲頁PO文：「帥慘！蕾絲口罩加電眼妝，根本遮不不住巨星光！」此外，姐姐在巴黎時尚之都還不忘戴上時尚口罩！站在巴黎鐵塔前，穿著蕾絲透膚長裙，姐姐大方露出細白逆天長腿，搭配蒙面蕾絲口罩，性感爆表！

周令怡表示，即日起在momo、PChome、博客來和奇摩購物都可以買到姐姐蕾絲口罩，接著美妝商店康是美、屈臣氏以及大賣場家樂福也會在年底前全部上架。

為了讓廣大消費者一起體驗姐姐蕾絲口罩的魅力，中衛將在2020年元旦推出「＃大肆姐放 ＃TURN口罩 千人PO文快閃」活動，只要在2月14日情人節當天晚上8點到12點期間，戴上姐姐蕾絲口罩，並且拍照上傳自已臉書或IG再＃大肆姐放 #TURN口罩，就有機會抽獎，最大獎可以免費得到姐姐蕾絲口罩以及彩色口罩一年份！

此外，中衛也開放民眾免費索取姐姐口罩試用包，索取方式可參考中衛臉書粉絲專頁！

(工商 )