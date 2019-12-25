今天上午，北京市召開2020年春運工作動員大會。會中指出，2020年春運將從1月10日開始至2月18日結束，共計40天。據預測，2020年春運期間鐵路、民航和公路省際進出京客運量達4573.4萬人次，同比增長2.9％。
北京市交通委表示，據預測，2020年春運期間，鐵路、民航和公路省際進出京客運量將達4573.4萬人次，同比增長2.9％。其中，鐵路3171.9萬人次，同比增長4％；民航1250萬人次，同比增長1.6％；公路省際客運151.5萬人次，同比減少9.1％。市內地面公交客運量預計2.97億人次，同比下降0.9％；軌道交通3.72億人次，同比增長3％。
2020年春節是1月25日，較2019年提前10天。1月10日，北京將進入春運，臨近各大中小學放寒假，學生、務工、探親客流將高度交織重疊，於節前3—5天形成客流最高峰。
(旺報 )
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