2020總統大選進入倒數階段，第二場總統政見發表會今（25）日在中視登場。依據抽籤號次，發言順序為蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜。第一輪發言，蔡英文砲火猛攻韓國瑜。

蔡英文一開場先向大家問好，開場針對韓國瑜先前的言論猛攻，像是強調世界不會忘記台灣，而是韓國瑜忘了世界，酸說「韓市長卻坐在浴缸看大海」，也認為韓國瑜拿台灣跟北韓相比，是錯誤的，更質疑「不知韓市長要如何讓台灣人發大財」。

對於台灣經濟貿易，蔡英文表示，針對新南向國家，應健力新供應鏈關係，台商投資當地開始生產，也會向台灣進口零組件，就會帶動台灣經濟發展。

蔡英文也提出一個落實、六個目標，包括強化AI、5G應用，以及高階製造研發中心、適度放寬金融法規，開放並吸引資金，不僅促進經濟發展，也要落實分配正義，讓全民共享經濟果實，產業也要有更好的制度吸引人才。

最後蔡英文喊話，希望選民們能給予肯定，在1月11日將票投給「英徳配」。

(中時電子報)