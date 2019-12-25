曾主演《醉、生夢死》、《黑狗來了》的演員張克禮，今天凌晨2點多駕駛一輛白色BMW X3轎車，載著妻子經新生高架橋時，疑似因為酒醉打瞌睡自撞護欄後棄車肇逃，警方遍巡後在823砲戰紀念公園旁尋獲，但張妻卻出面護夫，表示車子由她駕駛，但警方見張已大醉，經勸說後張男才坦承自己是駕駛人，經酒測高達0.86毫克，全案訊後依公共危險罪移送法辦，張妻也恐將收到3000元罰單。

喜劇演員張克禮酒駕肇事落跑找妻頂包。(胡欣男翻攝)

據了解，張克禮在電影界小有名氣，昨晚他帶著妻子友人聚餐，凌晨開車載著妻子要返回天母住處，行經新生高架橋民族東路匝道口，疑似酒醉精神恍惚撞上外側護欄，遭後方駕駛人報案。

北市中山分局交通分隊員警趕抵現場後，發現車內空無一人，但副駕駛座還有喝剩半瓶的威士忌，於是沿著道路搜尋，果然在823砲戰紀念公園發現張克禮和妻子躲在內。

張妻護夫心切，一開始謊稱是車子都是她所開，經酒測後數值為0.13毫克，但張始終拒測，員警見張妻神色有異，告知她頂罪的嚴重性，張男才承認車子是自己所開並進行酒測，數值高達0.86毫克，目前警方已將全案依公共危險罪移送法辦。

(中時電子報)