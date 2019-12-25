台北市長柯文哲幕僚稍早在媒體公開群組疑似走漏消息，發出陳冠廷將接班蔡壁如。（翻攝畫面／張穎齊台北傳真）

民眾黨不分區立委提名人蔡壁如日前辭去北市府市長室顧問，專心拚選戰，台北市長柯文哲幕僚稍早在媒體公開群組疑似走漏消息，不慎發LINE說「陳冠廷在市府滿1年，他有接班市長的潛力，選後再做調整，應該是蔡壁如的顧問缺」，隨後收回。

陳冠廷是綠委陳明文之子，曾任北市府副發言人，現職為幫柯文哲處理國際事務的市長室聘用主任研究員，被視為柯的核心幕僚，如今被傳出選後將接班蔡壁如的市長室顧問職缺，更有接班市長的潛力，引發聯想。

(中時 )