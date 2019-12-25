「有接班市長的潛力」？傳陳明文子將接蔡壁如職缺 12:302019/12/25 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲核心幕僚陳冠廷。（摘自陳冠廷臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲幕僚稍早在媒體公開群組疑似走漏消息，發出陳冠廷將接班蔡壁如。（翻攝畫面／張穎齊台北傳真） 民眾黨不分區立委提名人蔡壁如日前辭去北市府市長室顧問，專心拚選戰，台北市長柯文哲幕僚稍早在媒體公開群組疑似走漏消息，不慎發LINE說「陳冠廷在市府滿1年，他有接班市長的潛力，選後再做調整，應該是蔡壁如的顧問缺」，隨後收回。 陳冠廷是綠委陳明文之子，曾任北市府副發言人，現職為幫柯文哲處理國際事務的市長室聘用主任研究員，被視為柯的核心幕僚，如今被傳出選後將接班蔡壁如的市長室顧問職缺，更有接班市長的潛力，引發聯想。 (中時 ) #市長室 #顧問 #市府 #市長 #潛力 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北市人事改組 副秘書長林芥佑調顧問 10:562019/12/23 政治 民進黨團質疑 楊瓊瓔若敗選將回鍋 04:102019/12/24 地方新聞 美5G事務特別代表 川普任命人選曾拒彈劾案傳票 15:412019/12/24 國際 花蓮》魏嘉賢拼市政不遺餘力 陽光市長美名不脛而走 16:432019/12/24 生活 大選將屆 中市警查緝選舉賭盤、網路假訊息上緊發條 20:572019/12/24 政治 南市議會報佳音慶就職1周年 21:292019/12/24 政治 五月天平安夜暖送愛心 市府加碼送紀念圍巾 23:002019/12/24 娛樂 中火黑色耶誕節？盧秀燕明早對中火重大宣示，不排除撤照重懲 22:542019/12/24 政治 高市府秀政績 綠議員應謝韓 04:102019/12/25 地方新聞 第二場政見會 蔡主打政績願景 「不會像韓市長」 09:332019/12/25 政治 政治熱門新聞 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 - 政治 韓上《博恩》觀看將破200萬？網：太小看他了 - 政治 韓首度上博恩 網看完數據驚呼：好可怕！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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