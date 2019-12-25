兩岸民航局日前已公布2020投票和春節加班機方案，大陸國台辦管轄的「中國台灣網」25日發文指出，「反滲透法」如果12月31日通過，那大陸就是台灣的「准敵國」，那些乘坐春節包機、經常往返兩岸的台胞就是被民進黨視為「通敵叛國」的高危人群。希望今後再有涉及民生福祉之事時，民進黨能多一些真誠、少一些套路。

中國台灣網發文指，2020年兩岸春節加班機可謂一波三折，由於鼠年春節比往年來得早，1月24日就是除夕，而1月11日又是台灣領導人選舉的投票日，所以，全國台企聯早在今年9月份就開始張羅這事，他們協商兩岸航空公司提供優惠票價，立刻獲得了大陸航空公司的善意回應，卻在台灣主管部門那裏卡了殼。

文章指出，11月時，台灣民航主管部門明確拒絕台商提出的2020年延長春節加班機時間的訴求；接著在12月初，對於台胞提出的「投票包機」的請求，民進黨當局再一次表示「不行」。台當局如此簡單粗暴地拒絕為台胞返鄉提供便利。難道就因為這些在大陸投資、工作的台胞大多「投藍不投綠」。

文章續指，這些光鮮亮麗的表面功夫的背後，兩岸民眾都看在眼裡的，卻是蔡英文在台灣強行推進中的12月31日前必須通過「反滲透法」的鬧劇。如果這部「法律」得以通過，那大陸就是台灣的「準敵國」，那些乘坐春節包機、經常往返兩岸的台灣民眾，就是被民進黨視為「通敵叛國」的高危人群。

文末強調，春節包機對於台灣民眾來說，原本只是一件很普通、很正常的民生小事，卻在民進黨當局的一再操弄下，有了刺鼻的政治氣味。民進黨「假民主」的醜惡嘴臉我們早已見怪不怪，只希望今後再有涉及民生福祉之事時，台當局能多一些真誠、少一些套路。

(中時 )