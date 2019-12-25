鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平28日將共同為國民黨高雄市立法委員第二選區候選人黃韻涵造勢，外界好奇國民黨總統候選人韓國瑜是否同框，對此，王金平25日出席2019世界神明聯誼會時表示，「韓國瑜應該不會到」，那是否會在大選前有望與韓同框，王說：「應該機會不多吧！」

前立法院長王金平從國民黨黨內初選起，即與韓國瑜陣營、藍營中央保持距離，都未表態是否挺韓選總統，不過近日傳出「王金平歸隊國民黨」，甚至有機會王韓同框，王金平25日受訪表示：「我一直都在國民黨，那來歸隊問題」，是否「王韓同框」，他卻回說：「機會不多、機會不大」。

王金平說，18號晚上，國民黨主席吳敦義請他吃飯，他們檢討了很多選情後，決定在22日星期天，大家一起到高雄，針對雲林以南的立委選情做一些檢討，那天並沒有談到總統的事，他與韓國瑜也沒聯繫或通電話。

記者問，28日高雄市岡山區造勢活動，若當天高雄市副市長李四川改由韓國瑜出席呢？王金平語帶玄機回說：「所有致詞、時間，隨時都可以調動」；另鴻海集團創辦人郭台銘接受專訪時說，後悔沒參選，被外界解讀是「不滿韓國瑜的表現」，對此，王金平回應說：「總統選情我了解不深，我關心的是立委」。

王金平說，希望國民黨立委最好能夠過半，沒過半也要有足夠力量能阻擋民進黨過半，最起碼要有制衡民進黨的力量，他認為，民進黨如果在國會過半，這是國家與國會的災難，希望全國同胞要認清這個重要性，要好好支持非民進黨的立委，特別是國民黨的。

(中時 )