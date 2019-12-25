台灣網紅波特王日前和蔡英文總統合拍影片，結果隔天立刻遭大陸合作夥伴逼迫要求將影片下架，引起軒然大波。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會中回應，這純屬企業自身的商業行為。而本報記者的提問，在國台辦發佈的記者會文字實錄中被刪除。

原本大陸企業看上波特王的創意，與他合作拍攝短視頻，但是因為影片事件，雙方鬧到不歡而散。朱鳳蓮表示，國台辦方面專門做了瞭解，「這純屬企業自身的商業行為。希望大家不要把兩岸政治分歧帶入兩岸民間交流，這樣兩岸民間交流才能夠順暢進行。」

本報記者追問，大家可以理解，大陸企業此舉是政治正確的行為，「但請問發言人，大陸企業這麼做適當嗎？大陸官方支持嗎？」

本報記者再繼續追問，「大陸企業或是網友動不動就擠對台灣，除了最近的波特王影片事件，之前就是蔡英文過境美國時，去85度Ｃ喝了杯咖啡，被大陸網友痛批是台獨企業。大陸的企業和網友，動不動就上綱上限，原本兩岸合作努力拚經濟，但是經常拼著拼著就會跑題，變成在拼政治，形成一個怪圈，讓台灣企業非常無奈。請問發言人，兩岸能不能一起來做些什麼事，消除這種怪圈？」

不過，這兩題在國台辦發佈的記者會文字實錄中已被刪除。根據現場錄音，朱鳳蓮沒有直接回應提問，只是將之前的回答再重複一次。

(中時 )