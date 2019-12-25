三陽(2206)為發展集團多角化經營策略，加碼投資農林2.86億元，持股比率攀升到14.06%，續居於農林單一最大股東。

三陽公告，透過子公司上揚資產管理取得農林股票1萬7050張，每股價格為16.82元，總資金為2.86億元；累計至目前為止持有11萬1072張，持股比例為14.06%。

三陽去年10月透過子公司上揚取得農林股票，躍居農林最大單一股東，今年8月農林董監事改選，由市場派推選三陽董事長吳清源擔任董事長，原農林董事長林金燕退居總經理；林金燕於日前農林法說會中表示，打造屏東老埤農場為國內首座智慧茶園後，首要目標為老埤農場後年損益兩平，並持續活化土地資產。

三陽及農林董事長吳清源先前指出，台灣一年茶葉需求量1萬噸，農林目標要搶佔1/3的量、達到3000噸規模，屆時營收可上看12億元，目標2021年開始獲利。

(時報資訊)