隨著川普政府近期通過「國防授權法」後，前美國國防部官員包士可24日投書呼籲美國摒棄戰略模糊政策，清楚表達會保衛台灣抵禦中共侵略，並希望美國總統川普屆時應致電台灣總統當選人，傳達這項訊息。

曾任美國前總統小布希（George W. Bush）時代國防部長辦公室中國科科長的包士可（Joseph Bosco）投書「國會山莊報」（The Hill）表示，對美國政府來說，與台灣的安全夥伴關係過去是一種支持台灣自我防衛的義務，但現在已演化成美國在東亞安全需求、利益不可或缺的一部分。

包士可投書指出，正值台灣大選期幾周，總統蔡英文提出了一項不僅是對台灣，對美方也很重要的國安訊息。針對美陸之間的緊張局勢上升，她表明對台灣而言，依賴戰略模糊的可能性正逐漸減少，並指出在地緣戰略現實中，台灣正處於民主與極權的衝突中，而台灣的利益與價值正讓台灣與國際主流社會站在同一邊，這已成為美國在東亞安全需求、利益不可或缺的一部分。

但包士可指出，美國有些人士擔心，若美國過於明顯承諾會支持台灣，可能會鼓勵冒險行徑，造成與大陸突發危機，並把美國拉進台海爭端。對於這樣的憂慮，總統蔡英文已傳達訊息，強調她曾向大陸表示「我們不會在壓力下屈服」，台灣不會在接受支持之際從事挑釁行為，並表示她有信心政府已找到「正確方式」，能在維持台灣主權之際，穩定兩岸狀況並獲得國際支持。

包士可呼籲，若蔡總統連任成功，亦或是國民黨總統候選人韓國瑜贏得大選並承諾遵循蔡總統在處理兩岸關係上所施行、主張的「負責任作法」，美國應摒棄對台灣的戰略模糊政策，清楚向北京闡明美方會保衛台灣，抵禦任何來自中共的侵略或脅迫。他也呼籲川普屆時應該致電台灣總統當選人，並在電話中傳達上述訊息。

包士可呼籲，與美國享有共同價值、利益的「英勇領導人」，在華府受歡迎的程度至少應該和威脅美國價值利益、實施種族滅絕的獨裁者們相同，「為了美國國家及全球利益，（美國）總統與國會應一起促成此事」。

(中時電子報)