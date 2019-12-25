總統大選藍綠激戰，蔡英文陣營今批韓國瑜如「隱形的市長」，高雄市政滿意度吊車尾，韓辦隨即回擊，綠營對其批評都可套用在他們身上，日前韓辦提出蔡政府10大芭樂票，呼籲蔡英文競辦除了拼命攻擊外，若覺得高雄做不好，應由參選高雄市長團隊提出因應對策，「現在是選總統不是選市長」。

韓辦總發言人王淺秋補充，高雄市政府昨天也提出30項市政成績，舉凡觀光人次增加、推廣雙語教育等，歡迎民進黨好好研究這份報告。她批評，民進黨引用天下雜誌民調結果，當中受大很大政治因素影響，雖然對韓國瑜個人滿意度偏低，但若放在全國各縣市長滿意度來看，韓排名第三，這也和他要參選總統有很大關係。

詢及綠黨最新民調指出，有64.5％民眾支持蔡英文，韓的支持度為18.9％，王淺秋說，這是民調蓋牌的結果，她批評，假使民進黨自認為選情遙遙領先，可以躺著選，大可不需動用國家機器，欺騙法官、箝制司法、推動反滲透法整肅異己，可以立刻停止黑韓舉動。

據週刊報導指出，韓國瑜被爆出疑匯600萬給「新莊王小姐」王安莉購屋後，太太李佳芬訪美回國後，缺席與韓同台場合，而李佳芬對先生是否投資LED，王淺秋與黃文財說法不一。

王淺秋指出，報導大多是臆測、靠著想像寫故事，她引述李佳芬受訪回應說，政見會前一晚，韓國瑜夫婦在高雄一起度過，前一天和他們通電話，夫妻開心在一起，感情好不好只有當事人知道，若當事人覺得好，你覺得不好，不清楚目的為何。

(中時 )