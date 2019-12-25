蔡適應競選總部與徵信社合作，對基隆專業買票樁腳展開蒐證。（許家寧攝）

前法務部長邱太三（右3）今赴蔡適應競選總部宣傳檢舉樁腳，法務部也有50萬高額獎金。（許家寧翻攝）

2020選戰倒數，各地賭盤、樁腳蠢蠢欲動，民進黨立委蔡適應競辦今成立反賄選小組，找來前法務部長邱太三宣傳、鼓勵選民勇於舉發候選人的親戚、樁腳賄選，還可賺50至100萬獎金，並鎖定「專業買票人」樁腳名單交由合作徵信社蒐證，嗆敢買票絕對沒客氣。

民進黨中央黨部反賄選小組召集人邱太三說，隨著選戰接近，各地傳出賄選風聲，民黨提供24小時檢舉專線，民眾若有立委賄選情資可向黨部或蔡適應競選總部檢舉，只要查證屬實，檢舉獎金1000萬，只要賄選查獲起訴，就能先領取部分獎金。

邱太三說，很多人不知道的是，根據法務部「鼓勵檢舉賄選要點」第3條，候選人的配偶、直、旁系血親或姻親，若涉及替候選人買票被查獲每件獎金就有100萬元，競選幹部、樁腳也有50萬元，他還說，有人光打電話向檢方檢舉就賺了200萬。

蔡適應競總副主委施世明擔任召集人，與鄭文婷、蔡家豪、許育誠律師組成「抓鬼大隊」，並與徵信社合作擺出價值40多萬的蒐證裝備，呼籲「抓賄選、賺年終」、「抓賄選、淨選風」，支持者緊盯每一個可疑的訊息，讓買票無所遁形。

施世明表示，選民收1000元無法改變家庭，檢舉樁腳、候選人幹部就有50萬到1000萬獎金，對生活絕對有幫助，而且合法、保密，競總也蒐集基隆7行政區共10多名專業賄選樁腳名單給徵信社，民進黨也加碼總獎金100萬鼓勵民眾打專線0800-505-068檢舉賄選。

(中時 )