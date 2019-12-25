即將告別2019，迎向2020！不妨在歲末年終給自己留下美好記憶喔！有百年歷史的國立台灣博物館在跨世之際，推出兩項充滿驚奇的活動訊息，包括12/28（六）將舉辦具跨界實驗性的夜間音樂派對「Turn 跨世之夜」，在古蹟中聽文青歌手開唱，及即日起於線上發表「歡迎光臨 台灣博物館」形象影片，揭開台博館向世界張開雙臂，朝向現代性綜合博物館發展的序幕。

台博系統四座分館共同朝向現代性綜合博物館發展。（台博館提供）

台博館於1908年設置，在2005年推動台博系統計畫，陸續將台北核心區的古蹟進行修復再利用，包括勸業銀行舊廈、南門工場及鐵道部園區。最初以台灣自然史為主要蒐集的範圍，未來將透過古生物館跟世界的自然史做連結，結合南門館的台灣產業史，以及台灣鐵道發源地北門館，正式朝向現代性綜合博物館發展前進。

台博館12/28（六）晚間六點於本館館前廣場推出「Turn 跨世之夜」，以「生命土地」、「現代性」、「跨界實驗」作為故事的開端，邀請金曲創作才子許書豪、全球百大女DJ-RayRay、清新純質女聲吳汶芳、金鐘50開場舞團LUXY BOYZ編排結合自然元素的原創作品，呈現與當代社會互動、向外探求創新的現代性博物館精神！

LUXY BOYZ跨越舞台限制，運用前衛科技結合街舞，巧妙演繹古生物恐龍的千變姿態。熱愛考古與動植物生態的DJ Ray Ray將帶來台灣動物原聲的表演，讓大家徜徉在自然野趣的小宇宙！歌手吳汶芳設計編排「大地之聲」，創作融入台灣原住民遼闊吟唱，展現對土地的極致關懷，Haor許書豪的老歌新作融入鐵道聲，細細道來「台灣向前行」的嶄新面貌。

現場還可欣賞運用燦爛燈光渲染，幻化為夜晚新星的百年古蹟，並體驗沈浸感十足的VR 360動畫影片「台灣雲豹與黑熊的傳說」，模擬寫實的動物主角與山林場景，搭配2D手繪詼諧神話故事，重回那片擁有雲豹的美麗山林。

「歡迎光臨 台灣博物館」台博系統形象影片，透過細緻的鏡頭畫面及創新的敘事方式，呈現古蹟建築優雅身影、展示特色，與台灣豐富多元的文化魅力。首次曝光眾所期待的北門館局部展區。

台博系統形象影片曝光北門館經典車廂場景。（台博館提供）

【歡迎光臨 臺灣博物館】古老建築再現優雅身影 共築臺灣現代化壯闊篇章

(中時電子報)