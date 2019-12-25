媳遭勒頸亡兒成浮屍 母慟：2人互動良好 12:462019/12/25 中時 張毓翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 阮女嫁來台10多年，離婚後獨力扶養幼女，2年多前才跟陳男再婚。（翻攝照片／莊曜聰台南傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南市新營區本月19日37歲阮姓女子被發現陳屍租屋處，死者的陳姓丈夫當天晚上浮屍在嘉義縣八掌溪出海口；陳男70歲的母親今日表示，媳婦和兒子回來探望她時，兩人之間互動良好，希望媒體別「推測」報導，造成家屬二次傷害。 住在嘉義縣鹿草鄉的陳母說，兒子在新營工作，平時放假時會回鄉探望她，從這個月16日以後，就沒有接到兒子的電話，因為她與兒媳沒有同住，因此也不曉得發生什麼事，目前檢警尚未完成調查，希望媒體別再任意猜測，造成傷害。 (中時 ) #傷害 #兒子 #嘉義縣 #浮屍 #希望 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北好茶冬茶上市 「希望廣場」台北登場 22:012019/12/21 生活 鄭文燦南下嘉義縣 群眾高喊「胖周瑜、挺易餘」 20:172019/12/22 政治 南下為蔡易餘助選 卓榮泰：對嘉義縣、台南市選區有信心 12:352019/12/23 政治 台灣鯛價格疲軟 漁業署啟動收購 18:392019/12/24 生活 聖誕火雞大餐 南屯特教生謝恩 19:572019/12/24 生活 台南新營驚傳命案女子疑遭勒頸亡 丈夫也成浮屍 02:512019/12/25 社會 抓緊大環境優勢 發展精密、航太基地 04:102019/12/25 地方新聞 未來兩年全力衝刺 第四年秀初步成果 04:102019/12/25 地方新聞 台灣鯛收購啟動 漁民盼放寬標準 04:102019/12/25 地方新聞 越配遭掐脖死 夫成浮屍 南檢採證比對 12:342019/12/25 社會 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 身價百億！仁寶副董陳瑞聰身兼58家董事 業界分量超驚人 - 社會 正妹同事太提神 網瘋求職 - 社會 郭台銘喊他「二哥」 仁寶副董陳瑞聰擁美魔女日本不倫戀 - 社會 19歲助理也吃 風水大師李建軍 驚爆露鳥淫5女 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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