台南市新營區本月19日37歲阮姓女子被發現陳屍租屋處，死者的陳姓丈夫當天晚上浮屍在嘉義縣八掌溪出海口；陳男70歲的母親今日表示，媳婦和兒子回來探望她時，兩人之間互動良好，希望媒體別「推測」報導，造成家屬二次傷害。

住在嘉義縣鹿草鄉的陳母說，兒子在新營工作，平時放假時會回鄉探望她，從這個月16日以後，就沒有接到兒子的電話，因為她與兒媳沒有同住，因此也不曉得發生什麼事，目前檢警尚未完成調查，希望媒體別再任意猜測，造成傷害。

(中時 )