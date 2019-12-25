參加技能檢定的民眾請注意，明年起若借用他人文具恐怕會以零分計算！勞動部勞動力發展署技能檢定中心辦理109年度第1梯次全國技術士技能檢定，民眾從明天起可至超商購買簡章，但勞動力發展署提醒，日前修正「技術士技能檢定作業及試場規則部分條文修正條文」明訂學科測試中向他人借用文具，學科測試成績以零分計算。

勞動力發展署表示，第1梯次辦理檢定的職類包括冷凍空調、按摩、中餐烹調、美容、堆高機操作、保母人員、門市服務、就業服務、國貿業務、喪禮服務及太陽光電設置等近60個職類，另凡年度內全國技能檢定辦理職類各梯次均受理甲級「免試術科者」，報名參加學科測試。

而技能檢定也提供如外配及陸配包括女子美髮、中餐烹調、烘焙食品、美容、保母人員、照顧服務員等職類「國語口唸學科試題」；及鋼筋、模板、配電線路裝修、重機械操作、中餐烹調、堆高機操作、製茶技術、混凝土、喪禮服務等職類「國、台語口唸學科試題」。

針對外籍移工，技檢也提供如照顧服務員職類「國語口唸學科」；固定式起重機、堆高機操作等職類「紙本母語輔助學科試題」。

技能檢定中心提醒，109年度除以團體報名方式、大陸學位生、探親就學及電銲3職類等報檢人限通信報名外，其他不分職類、級別均可採通信報名或網路報名。

(中時 )