王惠美和嘉賓們一起拉開紅布，揭開「美好彰化、幸福好城市」牆，眾人一起拍手中圓滿完成就職周年典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣政府25日舉辦縣長王惠美就職滿周年說明會，嘉賓雲集。（吳敏菁攝）

王惠美表示放眼過去一年，以實在做事，推動縣政永續，在台灣世界傳播協會進行《施政用心、人民有感》全國縣市施政滿意度調查，彰化縣在「醫療衛生」和「交通」項目超過8成滿意度，表現名列前茅獲得金獎肯定。（吳敏菁攝）

彰化縣政府25日舉辦縣長王惠美就職滿周年說明會，嘉賓雲集，縣長王惠美強調，面對縣政千頭萬緒，不會打腫臉充胖子，財政困難選擇放棄燈會主辦權，修正重陽禮金的發放方式，要求各局處樽節開支，各界會有不一樣聲音，施政滿意度當然也不會太好看，但還是贏了韓國瑜、柯Ｐ，這些指標性人物，現場對「妙比」都會心笑起來

，響起掌聲。

王惠美就職周年，開場先以影片呈現縣長和縣政團隊辛苦的一天，縣長王惠美還搭乘幸福巴士，視察縣政，強調要改善高低不平騎樓，打造友善的行人空間等，王惠美表示，儘管柯文哲曾警告彰化縣是下個破產的縣市、但認為「沒錢不是不花錢，而是要花在刀口上」。就任後每天早出晚歸，跟時間賽跑，希望以認真做，來還鄉親的牽成。

王惠美表示放眼過去一年，以實在做事，推動縣政永續，在台灣世界傳播協會進行《施政用心、人民有感》全國縣市施政滿意度調查，彰化縣在「醫療衛生」和「交通

」項目超過8成滿意度，表現名列前茅獲得金獎肯定，縣政團隊推出超過21個全國首創，局處業務推動獲中央首獎肯定超過37項。

就職周年，前議長謝式穀、議長謝典林和前縣長卓伯源等都致詞，謝典林稱，王惠美是真正認真要做代誌，是懷有天真浪漫少女心的縣長，卓伯源說，王惠美有「五力

」，就是毅力、魄力、能力和耐力，還有福氣，鐵路高架化歷經各屆縣長推動，踢進了臨門一腳。

最後，王惠美和嘉賓們一起拉開紅布，揭開「美好彰化、幸福好城市」牆，眾人一起拍手中圓滿完成就職周年典禮。

(中時 )