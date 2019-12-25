民眾黨主席、台北市長柯文哲傳出將在30日請假，於明年大選前為民眾黨輔選，柯25日受訪表示，他都不知自己何時請假，這風聲怎傳出去？痛斥國家最不欠缺謠言。但話鋒一轉，他也強調，也許他想請假，但議會叫他去預算報告，加上選前之夜場地也借不到，到後來可能通通不用做。

媒體詢問，柯2015年訂立行政中立規範，禁止北市府首長請假助選，但卻傳出柯30日起要請假輔選民眾黨，柯表示，關於請假，他常在報紙上讀到自己的行政命令與選舉計畫，結果下周和下下周還有市政會議及一堆市政行程，請假風聲哪來的？這國家最不欠缺謠言，他都不知何時請假，怎會傳出去。

不過，柯也坦言，有需要請再請，但很難，因為他26日要赴議會進行第4場專案報告和預算報告，按照中華民國法律，議會預算在明年1月13日前要生出來，否則就過期，現在預算還沒審出來，「我應該要搭帳棚在議會。」

柯說，他不太贊成整天請，到現在還是利用周六日跟下班，到底要怎麼請，他也沒看到請假計畫，借什麼場地也借不到，可能也不用辦選前之夜，人家就有行政優勢，也許他想請假，但議會會叫他去預算報告等等，到後來通通不用做，總之首長是責任制，這哪是問題。

另外，在就職五周年記者會大合照時，主持人說大家舉起1隻手比「台北5fu」的「5」，柯文哲一度和台北市副市長黃珊珊開玩笑，想比民眾黨的號碼「15號」手勢。

(中時 )