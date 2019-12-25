智崴科技（5263）25日簽署投資意向書，要進駐橋頭科學園區，智崴執行長歐陽志宏指出，未來要將體感科技相關的硬體設備、內容、以及軟體相關產業，引進到橋頭科學園區，打造世界級的體感聚落。

已經躍升成為全球最大的飛行劇院供應商的智崴，25日由執行長歐陽志宏代表，與南科管理局長林威呈簽署投資意向書，未來將進駐橋頭科學園區。

歐陽志宏以擴大投資高雄的企業代表，發表專題演說，他表示，從2010年開始，全世界已有超35座來自智崴打造的大型體感設備，包括兩岸四地、加拿大、美國、 日本、西班牙、德國、荷蘭、阿布達比、墨西哥、澳洲、以及冰島等地區，每年都會有超過1,300萬遊客，透過飛行劇院，認識台灣和全世界。

歐陽志宏指出，體感產業就是從無到有、創造無限可能體驗的產業，從創意規劃、研發設計、內容製作、生產製造、安裝施工、一直到據點營運，智崴帶動整體產業，每年大約創造100億元的年產值。

智崴目前在桃園有家子公司智緯，規劃未來進駐橋頭科學園區，不過，未來的整體投資規模，還在細算當中。

但，他強調，智崴致力於整合國內體感科技的上中下游廠商，因此，未來進駐橋頭科學園區之後，一定會帶進體感科技的相關企業，打造成為一個世界級的體感產業生態鏈。

(工商 )