台灣民眾黨新北市第三選區立委候選人李旻蔚25日上午9時許和「學姊」黃瀞瑩戴上耶誕帽至公園、市場拜票。李旻蔚表示，近期支持者陪同她完成掃街、座談後，會接到其他候選人陣營「關切」電話，說會去「請誰誰誰去處理他」，她表示這種事「不應該發生」，民主自由的時代，每個人都有選擇的權利，質疑「又回到戒嚴時期？」。

李旻蔚說，因為她們團隊年輕、有體力、有執行力，花比較多的時間深入地區去互動，但支持者包括里長卻受到很多壓力，她指出有里長、仕紳團體陪同掃街、座談會，晚上五點活動剛結束，七點支持者就接到「關切」電話，「選舉只有藍綠而已嗎？只有政黨而已嗎？」，現在已經是民主自由的時代、每個人都可以投其所好，忠於自己選擇，怎麼還會有因為去掃街或拜訪的行程就被關切，好像「又回歸到戒嚴時期？」。

李旻蔚指出，她雖沒有媒體優勢，但是更有機會一步一腳印，深入選民、讓選民認識，三重過去12年來沒有深耕三重，或是有基礎的人出來選立委，三重知道我們真的想為地方做事情，現在越來越多人有回饋。

(中時 )