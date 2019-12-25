總統府秘書長陳菊大酸環狀線國民黨收割，事實上，最沒有資格評論就是陳菊領軍的新潮流，當年台北縣環狀線，同為新潮流的代縣長林錫耀採BOT案，竟然只有最近出事的樺福建設張綱維投標，還好政黨輪替後周錫瑋廢標改成政府興建，否則環狀線難保不會成為遠航第二，這段歷史正也突顯了林錫耀、張綱維的多年好交情，頗令人玩味。

環狀線早在前台北縣長尤清任內規劃，但因為經費問題卡關，蘇貞昌第二任縣長任內決定重啟興建。

蘇轉任總統府秘書長，代理縣長林錫耀決定採BOT方式，最後竟然是樺福建設投標，當時業界警告，環狀線所需經費龐大，遠非樺福負擔，貿然決標風險非常大。

而後周錫瑋當選台北縣長，決定改由政府投資興建，如果不當機立斷，我們的環狀線不要說通車，恐怕連影子都看不到。

有趣的是，林錫耀被指控護航並協助銀行貸款遠航，當年擔任副縣長又是樺福建設得標，諸多巧合讓人不聯想也難。

陳菊對環狀線砲火四射的時候，應該要先請好友林錫耀說明交代這段「諸多巧合」的政商關係，才能杜悠悠眾口！

(中時 )