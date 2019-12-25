國民黨上午舉行護憲座談會，國民黨副祕書長張顯耀表示，綠營急推的反滲透法是兩國論死灰復燃，讓兩岸關係回到兩國關係，又讓對岸變成境外敵對力量，回到動員勘亂時期，更重要的是反滲透法是違反中華民國憲法的法律，這樣違憲違法的反滲透法，希望執政者記取兩國論教訓，慎重考慮下一步。

張顯耀表示，反滲透法在12月31日通過後，會造成非常重大的影響，主要有三大問題。一是把兩岸關係變成兩國關係，又回到國與國的關係，就是讓兩國論死灰復燃，兩國論造成兩岸戰爭邊緣，再推反滲透法回到兩國論不是把台海又往前推到戰爭邊緣，如果再發生危機情況不可想像。

張顯耀並說，反滲透法把對岸定位為境外敵對勢力，又回到1991年前動員勘亂時期，等於走回頭路。

張顯耀最後說，反滲透法把兩岸現況變成交戰或武力對峙，哪有一部法律如此定位不是跟對岸宣戰了嗎？兩岸關係不是又火上添油，緊張一觸即發；張顯耀並總結。這沒經行政院未經公民討論的反滲透法，簡直把兩國論死灰復燃，兩岸關係回到兩國關係，又讓對岸變成境外敵對力量，回到動員勘亂時期，更重要的是反滲透法是違反中華民國憲法的法律，這樣違憲違法的反滲透法，希望執政者記取兩國論教訓，慎重考慮下一步。

永然聯合法律事務所長李永然表示，反滲透法針對台商、台師、台生、台幹、台勞，如果台灣充滿機會，誰會不打拼而要離鄉背井，這些都不得已的選擇，現在卻很可能因反滲透法被扣上帽子，那不是政治迫害是什麼，如果12月31日通過此法，民意何在、憲法保障何在？

(中時 )