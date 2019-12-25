蘋果在 2014 年終止服務的12 Days of Christmas App，今年捲土重來，自 12 月 24 日至 29 日天天透過 App Store 送禮。如今，可能是因為時差的緣故，活動第一日的禮物內容終於公開，不過可能會讓不少人覺得吸引力不夠強大啊。

蘋果今年為所有使用者送上的禮物藏在 App Store 當中，24 日起跑的活動第一日，選擇的禮物是手遊《Looney Tunes 反斗世界》裡頭的應用內購 Holiday Boost Pack 禮物包，將以 4 折出售，當中包含了 200 顆寶石以及一張黃金卷。從內容來看，或許較多會是原本《Looney Tunes 反斗世界》的玩家會比較感興趣。使用者們點選下方連結就可前往 App Store 今年聖誕禮物活動首日的 Today 介紹頁面，透過下載遊戲並進行應用內購來取得優惠。

除此之外，蘋果也針對美國、英國、加拿大地區的用戶提供了 Apple Store 可以一次免費試聽六個月的聖誕禮物，只要沒有試用過 Apple Music 免費體驗三個月的用戶，且有上述三個國家的 App Store 帳號，即可透過下載《Shazam》這一個聽歌辨識軟體(現為蘋果所擁有)，接著在裏頭啟用 Apple Music 就可以獲得六個月免費體驗的資格。2019年12月31日前可兌換體驗。

(中時電子報)