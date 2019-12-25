中天節目《小明星大跟班》26日將播出「是在哈囉？酸民真的什麼都能酸！」主題，邀請到政治天王韓國瑜擔任大來賓，與彭華幹、林國基、馬國賢、依依、卡古、香蕉等藝人，以及主持人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）一起討論曾受到網路霸凌的經驗，吳宗憲直呼，「目前全台灣最有資格講被酸民霸凌、在網路上被黑的兩個人就在現場，一位就是韓市長，一位就是我本人。」韓國瑜聽了霸氣回應：「以後要黑吳宗憲的，全部算我的，黑我就好。」

知名服裝造型師林國基透露，過去因為在節目中談到自己愛買鑽錶、在陽明山購屋，結果卻被網友酸他是「炫耀鬼」，讓他很不能接受，同病相憐地想到「韓市長是靠投資買房，居然也要被酸」，吳宗憲則忍不住自曝，「報告韓市長，如果說你們家是豪宅的話，我大概已經被槍斃12次，我們家比較偏遠一點，在101旁邊啦！每次要吃飯，都要叫很久，因為寒舍大概有兩千坪左右。」聽得女兒Sandy默默搖手，示意要老爸別再說了，同樣是女兒控的韓國瑜大笑，「你寶貝叫你不要再講了。」

彭華幹自嘲是被網路霸凌的開山始祖。（中天提供）

談到網路酸言酸語，名嘴彭華幹自嘲，「太陽花學運的時候我被叫『智障老人』，我創紀錄了，中華民國電視史上，三天之內被5000人檢舉。」韓國瑜聽了秒回：「沒關係，我現在每一個小時都有5000。」彭華幹更笑稱自己是「被網路霸凌的開山始祖」，韓國瑜也幽默回應：「那我就是被網路霸凌的後起之秀。」接著便安慰彭華幹，「酸言酸語不要放在心上，你沒有什麼問題的，我們見面只有一個問題，就是你的粉擦得太厚了。」笑翻眾人。

節目中吳宗憲更邀約韓國瑜，「等你忙完，帶韓冰一起來上節目。」韓國瑜開心應允，「一定一定，現場六位（來賓）可以來五位，就是我們這個國基老師不能來，危險感太大。」原來是林國基開場時曾自我介紹：「4秒能幫模特兒換穿一套衣服。」讓韓國瑜直呼：「太可怕了！韓冰來，你不能來！」護女心切笑翻眾人。該集26日晚間10點中天綜合台播出。

(中時 )