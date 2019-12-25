聯發科(2454)、高通在11月底、12月初接連端出5G經晶片產品，聯發科推出首款5G SoC(系統單晶片)天璣1000，高通則是推出Snapdragon 865，依舊採用「S855+X50」的外掛式解決方案，儘管終端產品目前尚未正式出現在市場上，但就竟是SoC好？還是兩顆晶片結合的外掛好？已經成為雙方你來我往的發燙議題。

聯發科執行副總經理暨財務長人顧大為認為，天璣1000絕對是旗艦級的產品，很有競爭力，聯發科已經在5G進入領先群，若只是因為SoC，就拿天璣1000和高通的 Snapdragon 765系列作比較，這完全是錯誤的比較，好比是車子，「不能因為雙門車就是一樣」！

目前市面上跑分超過50萬分的只有天璣1000和高通Snapdragon 865，惟天璣1000採用SoC(系統單晶片)，瞄準6GHz以下頻段，Snapdragon 865則是採用外掛式解決方案，但同時支援6GHz以下頻段和毫米波。

就研發來說，顧大為說明指出，聯發科每年花在研發的花費超過500億元，那是「真金白銀」，且在設備採購也超過1000億元，總計就是1500億元，且絕大部分是落在台灣，聯發科是非常重視研發的。

(時報資訊)