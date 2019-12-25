天心發文分享首度在首爾過聖誕節。（圖／翻攝自skyheart1111 IG）

在 Instagram 查看這則貼文 今年是我第一次在首爾過耶誕節，昨晚出門走跳時發現一個奇怪現象，多家烤肉店門可羅雀，金先生：聖誕節=情人節，烤肉是什麼時間都可吃，選這兩日子帶女朋友上烤肉店？不用活了。 🙋🏻‍♀️太太也算嗎？😂 天心（@skyheart1111）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 24 日 下午 5:57 張貼

性感女神天心3年前閃嫁韓籍攝影師金英敏，今(25日)逢聖誕節，天心發文說今年第一次在首爾過節，昨晚夫妻倆去吃烤肉店卻發現怪現象，客人寥寥無幾，經老公提醒才知道聖誕節等同於情人節，若帶女友去吃平時就可以吃的烤肉，幾乎等於「不用活了」，天心則反嗆老公：「太太也算嗎？」

天心2016年和大她4歲的韓國攝影師金英敏結婚，兩人先前合作韓方投資電影《閉嘴！愛吧》，交往不到半年就決定走入婚姻，最近兩人終於抽空拍了韓系婚紗照，畫面唯美浪漫，天心則坦言兩人平時都忙，維持異國婚姻不容易，再加上兩人都想拍出特別的紀念婚紗照，才會一拖就是3年。

最近天心常在IG放閃，分享和老公到各地旅行照片，第一次在首爾過聖誕節的她卻發現奇怪現象，明明是重大節日，烤肉店卻沒什麼人，金英敏解釋：「聖誕節等於情人節，烤肉是什麼時間都可吃，選這兩日子帶女朋友上烤肉店？不用活了」，天心無奈笑說：「太太也算嗎？」網友則表示：「金先生的見解好精闢」、「節日快樂」、「太太是一輩子的情人呀」，天心則回：「昨晚吃火鍋，過關」。

(中時電子報)