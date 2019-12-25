性感女神天心3年前閃嫁韓籍攝影師金英敏，今(25日)逢聖誕節，天心發文說今年第一次在首爾過節，昨晚夫妻倆去吃烤肉店卻發現怪現象，客人寥寥無幾，經老公提醒才知道聖誕節等同於情人節，若帶女友去吃平時就可以吃的烤肉，幾乎等於「不用活了」，天心則反嗆老公：「太太也算嗎？」
天心2016年和大她4歲的韓國攝影師金英敏結婚，兩人先前合作韓方投資電影《閉嘴！愛吧》，交往不到半年就決定走入婚姻，最近兩人終於抽空拍了韓系婚紗照，畫面唯美浪漫，天心則坦言兩人平時都忙，維持異國婚姻不容易，再加上兩人都想拍出特別的紀念婚紗照，才會一拖就是3年。
最近天心常在IG放閃，分享和老公到各地旅行照片，第一次在首爾過聖誕節的她卻發現奇怪現象，明明是重大節日，烤肉店卻沒什麼人，金英敏解釋：「聖誕節等於情人節，烤肉是什麼時間都可吃，選這兩日子帶女朋友上烤肉店？不用活了」，天心無奈笑說：「太太也算嗎？」網友則表示：「金先生的見解好精闢」、「節日快樂」、「太太是一輩子的情人呀」，天心則回：「昨晚吃火鍋，過關」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。