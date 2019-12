台北市長柯文哲25日舉行就職5周年記者會,但媒體詢問,柯做了很多事,市民卻無感,導致民調下降。柯回應,北市其實已經領先其他城市,差距愈來愈大,但市長滿意度卻不高,「我也知道原因,我就不想討好大家」,強調應該找藝人邰智源再來拍《一日市長幕僚第2集》。

柯文哲說,這在北市是有趣問題,北市在客觀指標,如《天下雜誌》、《天下雜誌》甚或來自國外等雜誌民調,北市其實領先其他城市的差距愈來越大,但市長滿意度卻不高,這滿有趣的,他也知道,他就不想討好大家,該做就做,他台大醫院出身,在台大醫院不需要做廣告,認真做到一定程度,大家會看到。

柯說,若他沒連任,就沒有南門、環南市場,大型公共建設也都看不到,北流、北藝就慘了,這也是他沒選總統的原因,很多人要「To see is to believe」,講了一大堆包裝,但他8年就乖乖做北流、北藝這些,還有把公宅蓋到2萬戶,大家就會相信,雖然廣告要做,但他寧可把內容物做好,真有需要廣告,選前半年處理就好。

媒體問及,很多市民認為柯想選總統又組黨,因此沒做市政,柯回答,他應該叫邰智源來拍《一日市長幕僚第2集》,看看他怎麼工作,他隨便工作1天就比別人一周還多,他也懶得宣傳廣告,認真工作是習慣與文化,怎會有人懷疑他不認真?一定是那個人不認識柯文哲。

隨後,柯文哲問底下市府局處長說「跟著我的,有人會認為我不認真嗎?」隨後柯與底下官員都一片笑聲。

台北市長柯文哲就職五周年記者會25日舉行,他強調5年來的施政成果。(王英豪攝)

(中時 )