台北市長柯文哲25日舉行就職5周年記者會，但媒體詢問，柯做了很多事，市民卻無感，導致民調下降。柯回應，北市其實已經領先其他城市，差距愈來愈大，但市長滿意度卻不高，「我也知道原因，我就不想討好大家」，強調應該找藝人邰智源再來拍《一日市長幕僚第2集》。

柯文哲說，這在北市是有趣問題，北市在客觀指標，如《天下雜誌》、《天下雜誌》甚或來自國外等雜誌民調，北市其實領先其他城市的差距愈來越大，但市長滿意度卻不高，這滿有趣的，他也知道，他就不想討好大家，該做就做，他台大醫院出身，在台大醫院不需要做廣告，認真做到一定程度，大家會看到。

柯說，若他沒連任，就沒有南門、環南市場，大型公共建設也都看不到，北流、北藝就慘了，這也是他沒選總統的原因，很多人要「To see is to believe」，講了一大堆包裝，但他8年就乖乖做北流、北藝這些，還有把公宅蓋到2萬戶，大家就會相信，雖然廣告要做，但他寧可把內容物做好，真有需要廣告，選前半年處理就好。

媒體問及，很多市民認為柯想選總統又組黨，因此沒做市政，柯回答，他應該叫邰智源來拍《一日市長幕僚第2集》，看看他怎麼工作，他隨便工作1天就比別人一周還多，他也懶得宣傳廣告，認真工作是習慣與文化，怎會有人懷疑他不認真？一定是那個人不認識柯文哲。

隨後，柯文哲問底下市府局處長說「跟著我的，有人會認為我不認真嗎？」隨後柯與底下官員都一片笑聲。

台北市長柯文哲就職五周年記者會25日舉行，他強調5年來的施政成果。（王英豪攝）

(中時 )