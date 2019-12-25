軟銀鷹隊今（25）日送給明星外野手柳田悠岐一份耶誕大禮，與他續約7年，前4年的年薪與今年相同，都是5億7000萬日圓（新台幣1億5892萬元），後3年再視狀況調整。7年後柳田已經38歲，這代表他不僅已放棄挑戰大聯盟的夢想，也決定職業生涯全部奉獻給軟銀鷹。

柳田悠岐今年因為膝蓋受傷只出賽38場，繳出打擊率2成89、7支全壘打、打點23分、盜壘成功4次的成績單，是2013年起最差的一個球季。因此他說，對於一位整季因傷缺席百餘場的選手，球團還肯開出這樣的條件，真的很感謝！於是簽下這份長約。

柳田悠岐是2015、18年的太平洋聯盟「打擊王」，2015年打擊率3成63、全壘打34支、打點99分、盜壘成功32次，更獲選年度MVP，是一位打擊、守備、跑壘俱佳的好手。去年球季結束後的美日職棒明星對抗賽他表現優異，曾擊出再見全壘打，讓大聯盟對他印象深刻。

柳田悠岐在2017年與軟銀鷹簽下3年合約，原本今年球季結束可取得海外自由球員（FA）資格，合約又告一段落，剛好可挑戰大聯盟。不料卻因膝傷，必須延後1年才能取得海外FA資格。

對此他覺得頗為困擾，如今決定接受球團提出的7年長約，也等於斷絕赴美的念頭，正如他自己所言：「接下來可以安心打球了。」

(中時 )