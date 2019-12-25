主力生產基地在楠梓加工區的日月光，未來10到15年，將投入1,000多億元，在橋頭科學園區20公頃左右的日月光基地，興建10座智慧工廠，產能可望比目前的產能，增加60％到100％，穩坐世界封裝大廠龍頭。

日月光資深總經理周光春25日與南科管理局簽署投資意向書，準備進駐橋頭科學園區，周光春表示，預計取得20公頃土地，作為未來擴廠用途。

周光春指出，日月光目前在楠梓加工區的廠房樓地板面積約18萬坪，以一個廠1萬坪的面積推估，日月光在橋頭科學園區的廠房數量大約10座，總廠房面積約10萬坪，約是楠梓加工區的60％。

他說，日月光橋頭科學園區廠將以高附加價值、低耗能、低汙染的智慧工廠為主，以系統級的技術，生產車用、消費用、以及5G、AI等相關應用領域產品。

周光春表示，日月光橋頭科學園區廠預估投入1,000多億元，每座大約100多億元的資本投資，未來加入營運之後，產能每年可有8％左右的複合成長率，預估10到15年，產能可望增加60％到100％。

(工商 )