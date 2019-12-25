蔡英文總統競選連任辦公室今天日發布「海外青年返鄉投票」系列影片，《2020 我會回家投票，那你呢？》最終篇，發言人廖泰翔表示，希望透過這些身在海外，但「不怕轉機轉到天荒地老」的表態，鼓勵更多年輕朋友明年1月11日出門投票。

系列影片是由海外台灣青年發起的串連活動，內容集結了橫跨五大洲、三大洋，共上百位世界各地的台灣青年，表達他們2020年1月11日會回台灣投票的意願。

廖泰翔指出，影片中海外的所有畫面，包含東京車站、布魯克林大橋、巴黎街景、捷克連儂牆、紐約中央車站等畫面，均由世界各地的青年親自拍攝。廖泰翔補充，在串連的過程中，各個城市都有特別熱心的「小隊長」，號召組團一起到特定景點拍攝影片，其中有參與者表示，雖然明年無法回台灣投票，但他會負責載當地的台灣人到機場，盡自己的力量守護台灣。

他說，網路消彌了時間與空間的界線，讓在世界各地的台灣青年，能在社群媒體上，以影片串連的方式，點名好友、號召更多海內外的朋友一起回台灣投票。蔡英文總統連任辦公室也將這些守護台灣的聲音，集結成七支精華影片，希望透過這些身在海外民眾的表態，鼓勵更多年輕朋友明年出門投票。

他說，這一系列的影片發布之後，網路上的反應非常熱烈，光是第一支前導預告，就創造超過5000次分享、超過60萬次觀看。

在世界各地的青年發起串連活動後，國內各界名人也紛紛響應，包括滅火器樂團、董事長樂團、大支、焦糖陳嘉行、行政院副院長陳其邁、立委候選人賴品妤、吳怡農、陳柏惟、台北市議員林亮君，呼籲大家一定要出門投票，因為台灣正處在一個不能走錯的十字路口上。

廖泰翔表示，距離投票只剩下17天，27日凌晨0：00台鐵也將要開賣1／10的返鄉車票，呼籲所有支持小英總統、支持本土力量的朋友，一定要記得買好車票、機票，回家投票，每一張選票，都是守護台灣的力量。

(中時 )