風水國師詹惟中一生走來相當傳奇，他5歲與家人在澳門倉皇登上難民船，一路風雨飄零，很難想像現在的他坐擁破億身家，每年還發行公益農民曆，今年也出書《詹惟中2020開運農民曆》，所得全數捐出。談到小時候那段辛苦過往，他忍不住語帶哽咽，「小時候不覺得辛苦，最有感觸的，反而是變成破少年誤入歧途，父親到『少年隊』接我淚流滿面的臉。」

詹惟中小時候家裡窮，「當時大家工作機率也不高，只好去教會申請麵粉，爸爸從小最厲害就是做麵疙瘩、蔥油餅，能夠加到一個蛋就非常不得了。」因為窮，5歲從床下跌下來，額頭都是血，只能用衛生紙塞著，至今仍然可見疤痕，但就算是那段慘澹歲月，他仍有感激之處，「媽媽後來找到工作，有貴人扶持，是到美軍顧問團幫人家做清潔工作，雖然工作很卑微，但是很偉大，她是我心中最偉大的母親。」

詹惟中發行新書《詹惟中2020開運農民曆》，所得全數捐出。（盧禕祺攝）

因為家境格外不易，詹惟中小時候成績優異，但這樣的光景卻止步在國二，「交到壞朋友意志消沉，還離家、逃學翹課，最後無家可歸，連狗都不願意看，甚至跑到別人那裡騙汽油。」叛逆的他把爸爸辛苦籌來註冊用的兩、三萬拿去買機車，甚至被帶到少年隊，「當時我爸來少年隊接我回去，他是鐵漢又是黃埔軍官，竟然流淚了！我才發現自己多麼殘忍，從此變乖。」說到這裡他語帶哽咽，「傳統教育都是打罵，那一刻看到父親的眼淚，完全扭轉原本的印象。」

破少年蛻變成風水國師，詹惟中曝關鍵原因，「17歲打工撿了《紫微鏡銓》這本書，自學後才發現我的命是好的，只是龍困淺灘，一切彷彿有了解答。」前些日子傳出已與前妻離婚6年的消息，詢問這是否也是命，他微微一笑，「婚姻分為離婚命跟離婚運，我個人都沒有，但太太因不知道八字，所以無法看命盤，離婚是雙方面的事情，一開始我不想離，一輩子只結一次婚，不過離婚是一種表明態度的過程，重點是離婚非洪水猛獸，離婚後的你是什麼樣的男人才是我們要探討的。」

詹惟中（右）非常疼愛女兒。（摘自詹惟中臉書）

詹惟中與前妻離婚時簽下保密條款，他坦承原因：「孩子沒有長大，沒有成年不能公布。」談到這段婚姻最大的成長，他分享，「最大的成長，我覺得為家人付出無怨無悔，她是孩子的媽有血緣關係，她本來就很賢慧，自從學佛之後心更寬，被外界知道，我們反而更自在、更開心。」

(中時 )