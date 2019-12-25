中央氣象局指出，今日全台多雲到晴，明天(26日)下半天起北台灣氣溫開始走下坡，北台灣天氣將轉濕冷，中部以北到周五白天最低僅13度，北部、東北部有有局部短暫雨的機率；中南部的天氣較為穩定。

氣象局表示，明日下半天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，這波冷空氣最冷時間點落在周四(26)晚間到周五(27)，中部以北、東北部低溫僅13到14度，周末因颱風巴逢外圍環流影響，全台轉為有短暫雨的天氣，提醒民眾屆時請隨身攜帶雨具。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，明天傍晚到周五(27)有另一波的東北季風南下，將導致北台灣氣溫會驟降，周五早晚以及周六(28)清晨，北部平地低溫約14到15度，周末兩天雖東北風減弱，但受颱風「巴逢」外圍水氣影響，全台各地均有降雨機率。

吳德榮表示，下周一開始還有一波東北季風南下，迎風面地區如北部、東北部及宜蘭等有局部降雨機率，氣溫方面，30、31日會降到最低，跨年前後北部低溫約13到14度、和這波東北季風差不多，中南部天氣較為穩定。

氣象預報員王品翔表示，大家最在乎的跨年迎曙光活動，由於下波東北季風影響，因迎風面地區多雲緣故，迎曙光得靠運氣，建議前往非迎風面地區如台東、恆春半島等地方，才不會敗興而歸。

(中時 )