日本成人影視產業蓬勃發展，女優、作品更新速度飛快，也代表競爭相當激烈，一個沒注意，就會落下陣來，暗黑女神們如何維持長久的魅力「續航」，是在事業發展的重要關鍵，而讓人驚訝的是，這個困境竟然已經找上「最強AV天后」三上悠亞，且是遭到「同行」痛擊，一口氣從冠軍掉出三名之外！

2019年即將完結，日本最大成人影音娛樂網站「FANZA」(前身為DMM)，近日公布了今年度的總銷售排行榜，赫然發現「AV霸主」三上悠亞跌落神壇，今年31歲、被稱為「暗黑林志玲」的波多野結衣聲勢竟再度攀頂，拿下冠軍寶座，AV達人「一劍浣春秋」在網站《PlayNo1》分析，她今年發片率雖較以往低，但憑藉在亞洲的知名度加上對於各種題材、角色的高接納度，讓她人氣又炒紅一波，「再打個五年也沒問題」。

而緊接波多野結衣之後，不意外的，被譽為「暗黑新魔神」的超強新星深田詠美拿下，曾身為地下團體「B少女戰士」的她，外型沒得挑剔，演技也相當精湛，被認為潛力足以打敗AV界兩大支柱三上悠亞及高橋聖子，如今這預言得到證實。

而第三名則是相當受到圈內男優青睞的美谷朱里，「AV帝王」清水健曾稱讚她「可愛不失情色」，合作兩次還欲罷不能，專業度獲圈內人肯定，而這之後，三上悠亞終於上位，竟才拿下第四名，只能說AV圈「人才濟濟」，未來怎麼變化，都很難講！

(中時電子報)