高架道路的護欄還留有嚴重的撞擊痕跡。（警方提供／胡欣男台北傳真）

37歲張姓男子25日凌晨駕駛白色BMW轎車，載著陳姓妻子沿台北市新生高架道路南往北行駛，在過了民族東匝道時，失控自撞外側護欄，車頭全毀。警方獲報到場，車還在漏油，陳與妻子卻已逃逸無蹤，擴大搜索在橋下找到2人，陳妻一度聲稱是她駕車，但被警方監視畫面戳破謊言，張酒測值高達0.86毫克，依公共危險罪送辦。

喜劇演員張克禮酒駕肇事落跑找妻頂包。(胡欣男翻攝)

據了解，肇事張姓駕駛，曾演出2004年上映的黑色喜劇電影《黑狗來了》，名氣不高，如今還酒駕肇逃，自毀星路。甚至車禍發生後，車上還留有喝剩半瓶的洋酒，讓警方直搖頭。

今天凌晨2時30分左右，張姓男子酒後駕車載著妻子行經新生高架道路，北上過民族東匝道後失控，撞上護欄，車頭全毀，保險桿掉落。其他駕駛見狀趕緊報案，轄區警方到場，車還在漏油，車上卻無人，留有喝過的洋酒。員警直覺：「是酒駕！」

員警騎車在橋下擴大搜索，果然在附近的823砲戰公園找到醉茫的2人，張酒測值0.86毫克、陳也有0.16毫克。陳起初聲稱是她酒駕，但警方調閱沿途監視畫面，戳破其謊言，張才坦承酒駕後心虛棄車逃逸。

(中時 )